Киев просит расширить миссию ОБСЕ на Украине

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Украина просит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) расширить миссию на Украине. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко во время брифинга с председателем ОБСЕ Эди Рамой.

"Мы сейчас обсудили, каким образом должно быть построено сотрудничество с ОБСЕ, в первую очередь, со Специальной мониторинговой миссией. Мы обратились с формальным предложением продолжить деятельность этой миссии и не только продолжить, а добавить возможности и человеческий потенциал, чтобы миссия была еще более эффективная, чем в предыдущие годы", - сказал Пристайко.