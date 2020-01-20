Лукашенко назначил министром обороны Белоруссии Виктора Хренина

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром обороны Виктора Хренина, который ранее был командующим войсками Западного оперативного командования. Соответствующее решение принял в понедельник президент.

"Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генерального штаба ВС назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым заместителем начальника Генштаба", - сообщает агентство БелТА.

Президент пояснил, что ранее принял решение назначить министра обороны Андрея Равкова государственным секретарем Совета безопасности и решил не затягивать с назначением нового руководителя военного ведомства. По словам главы государства, кандидаты на должности министра обороны и начальника Генштаба рассматривались несколько месяцев.

"Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. И Хренин, и Вольфович - это люди одного калибра, люди подготовленные, - сказал Лукашенко. - Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь, они и взводами командовали, и ротный опыт [есть], и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Я думаю, что они найдут взаимопонимание, иначе и быть не может в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких".