Армия Алжира арестовала восьмерых пособников террористов в трех провинциях страны

РАБАТ, 20 января. /ТАСС/. Военнослужащие правительственной Национальной народной армии (ННА) Алжира по итогам серии операций в трех провинциях страны обнаружили и арестовали восемь пособников террористов. Об этом говорится в обнародованном в понедельник сообщении министерства национальной обороны страны.

"В ходе реализации мер в рамках антитеррористической борьбы, используя разведывательные данные, силы ННА совместно с сотрудниками национальной безопасности арестовали восьмерых пособников террористических группировок в провинциях Тиссемсилт (северо-запад Алжира), Бумердес (север) и Эль-Уэд (северо-восток)", - отмечается в коммюнике ведомства.

Кроме того, другие подразделения алжирской армии в ходе поисковых операций обнаружили и уничтожили в провинциях Скикда (северо-восток страны) и Бумердес три тайных хранилища боевиков, в которых они прятали арсенал, включая пять самодельных бомб.

С проблемой терроризма Алжир столкнулся в конце минувшего века, когда в 1992 году начался вооруженный конфликт между властями и радикальными исламистскими группировками. Поводом для него стала отмена результатов парламентских выборов, победу на которых одержали партии исламского толка. В ответ исламисты развязали террористическую войну, жертвами которой за время противостояния стали более 200 тыс. человек.

Благодаря политике гражданского согласия, проводившейся экс-президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой, правившим с 1999 по 2019 годы, уровень насилия удалось заметно снизить. Однако вооруженные нападения исламистов все еще периодически происходят в различных регионах страны.