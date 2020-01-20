В Болгарии оппозиция внесла в парламент предложение о вотуме недоверия правительству

СОФИЯ, 20 января. /ТАСС/. Оппозиционная Болгарская социалистическая партия (БСП) внесла в понедельник в канцелярию Народного собрания (парламента) предложение о вотуме недоверия правительству в связи с провалом государственной политики в области охраны окружающей среды и проблем с водоснабжением в стране. Как отмечает агентство Focus, непосредственной причиной действий оппозиции стала ситуация в городе Перник, где с 21 декабря действует режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки питьевой воды, которая поступает жителям лишь в течение семи часов в сутки.

На предварительных консультациях о вотуме недоверия, проведенных представителями БСП с другими политическими партиями, о своем согласии поддержать инициативу сообщило "Движение за права и свободы", партия "Воля" со своим решением пока не определилась, правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" и коалиция "Объединенные патриоты" заявили о своей поддержке правительства.

В дискуссии о вотуме недоверия правительству приняли участие и не имеющие представительства в парламенте политические силы. Так, председатель партии "Альтернатива болгарского возрождения" Румен Петков по итогам разговора с БСП отметил, что "дебаты о вотуме недоверия правительству Бойко Борисова должны выйти за пределы парламента".

"Мы поддерживаем предложение о вотуме недоверия. Жизнь около 100 тыс. жителей города нарушена. Болгария не смогла стать Швейцарией на Балканах, но Борисов с правительством сумел сделать Перник Сахарой не только Болгарии, но и Европы", - отметил Петков по итогам дискуссии.

В соответствии с действующими законами, обсуждение предложения о вынесении вотума недоверия правительству должно быть рассмотрено парламентариями в срок от трех до семи дней, после чего еще через день пройдет голосование. Решение считается принятым, если за него выскажутся более половины народных избранников, то есть не менее 121 депутата.

Режим ЧС был введен в Пернике, где проживают около 100 тыс. человек, с 21 декабря 2019 года, вскоре после того, как в городе был объявлен режим экономии воды, сейчас она поступает жителям лишь в течение семи часов в сутки. По последним данным, в водохранилище Студена осталось около 2,5 млн кубометров воды при норме 25 млн кубометров. Уровень воды в водоеме продолжает снижаться. Альтернативного источника водоснабжения для города пока нет. Прокуратура обвинила бывшего министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Нено Димова в халатности, в настоящее время он находится под арестом.