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Фермеры перекрыли дорогу из Армении в Грузию, требуя отменить запрет на забой скота

Отправка скота на забой в отдаленные регионы приведет к росту цен, отмечают участники акции протеста

ЕРЕВАН, 20 января. /ТАСС/. Около ста фермеров и продавцов мяса в понедельник после полудня с помощью машин перекрыли межгосударственную трассу из Армении в Грузию в окрестностях города Маралика с требованием отменить решение армянского правительства о запрете на забой скота вне скотобоен. Акцию протеста транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Требование сельчан и забойщиков состоит в том, чтобы добиться отмены запрета на забой скота вне скотобоен. Мы не против цивилизованных методов забоя скота, однако не во всех селах есть скотобойни. Отправка скота на забой в отдаленные регионы приведет к росту цен на мясо и к бесконтрольной ситуации. Пусть дадут время, чтобы мы смогли построить свои скотобойни, а до этого разрешат забой скота", - отметил один из участников акции.

На месте протеста образовалась пробка, полицейские несут усиленную службу, однако межгосударственную дорогу фермеры отказываются разблокировать.

В понедельник утром с аналогичным требованием около 200 фермеров собрались у здания кабмина в Ереване и просили премьер-министра Никола Пашиняна принять и выслушать их. После нескольких часов ожидания митингующие прекратили акцию протеста и обещали со вторника блокировать дороги по всей республике.

Решение о запрете забоя скота вне скотобоен было принять армянским кабмином в 2016 году. При этом на строительство инфраструктур для забоя скота был отведен срок в четыре года.

Теги
АрменияГрузияПашинян, Никол Воваевич
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