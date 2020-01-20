СМИ: принц Чарльз в течение года будет покрывать расходы своего сына Гарри и его семьи

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Наследник британского престола принц Чарльз намерен в течение ближайшего года покрывать расходы своего сына принца Гарри и его семьи. Об этом в понедельник сообщила газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источник в окружении принца Уэльского.

По данным издания, выплаты принцу Гарри будут осуществляться из личных средств принца Чарльза, а не из доходов, которые ежегодно приносит ему герцогство Корнуолл (именно из этих денег по традиции оплачиваются расходы наследника британского престола и его детей). Однако, по словам собеседника издания, "данный источник не является неисчерпаемым". Согласно не имеющим официального подтверждения оценкам, которые приводит вещательная корпорация BBC, после женитьбы на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года принц Гарри получал от отца около £2,5 млн в год ($3,3 млн), что покрывало примерно 95% потребностей молодой семьи.

Финансовые вопросы

В настоящий момент сложно сказать, каковы будут расходы принца Гарри и его супруги после того, как они переедут в Канаду, лишившись статуса исполняющих официальные обязанности членов монаршей фамилии, сопутствующих привилегий и государственных выплат. Им необходимо будет оплачивать услуги помощников (около $1,3 млн в год на двоих по оценкам The Daily Telegraph) и зарубежные поездки, а также обзавестись собственным жильем за пределами Великобритании. Крупнейшей статьей расходов может оказаться охрана, которую должны будут обеспечивать герцогу и герцогине Сассекским либо власти Канады, либо частные фирмы, поскольку полномочия британской полиции, обычно выполняющей данные обязанности, за рубежом невелики. Ранее Букингемский дворец отказался комментировать вопрос о том, кто и за чей счет будет охранять принца Гарри, его жену и ребенка.

Неизвестно пока также и то, какой уровень доходов смогут обеспечить себе сам принц и его супруга, решившие получить финансовую самостоятельность. Недостатка в коммерческих предложениях они не испытывают, и Букингемский дворец вскоре больше не сможет официально влиять на их решения в этой области. При этом пока не ясно, сохранят ли принц и его избранница право использовать ранее зарегистрированный ими бренд Sussex Royal. Кроме того, герцог и герцогиня уже пообещали в новой независимой жизни "исповедовать ценности, которые разделяет Ее Величество", что британские СМИ считают обязательством не получать деньги за то, что явно не одобрила бы королевская семья.

Поговорим через год

Поскольку в "уравнении" все еще слишком много неизвестных, члены британской королевской семьи и их ключевые советники намерены провести следующей весной новую встречу, посвященную обсуждению нового статуса принца Гарри и его жены. До этого времени и будет продолжаться "переходный период", в течение которого принц Чарльз продолжит покрывать расходы сына.

Предыдущая встреча членов монаршей фамилии, получившая в прессе названия "Сандрингемский саммит" (по названию королевского поместья Сандрингем), состоялась в прошлый понедельник. По ее итогам Елизавета II заявила, что благословляет принца Гарри и его жену начать "новую жизнь" в соответствии с высказанным ими желанием получить больше независимости. При этом в минувшую субботу Букингемский дворец огласил жесткие условия "сделки", которая была заключена с принцем Гарри. Согласно ее условиям, принц и его супруга больше не смогут представлять Елизавету II и исполнять официальные обязанности в качестве членов королевской семьи, лишатся всех привилегий, включая право именовать себя Их Высочествами, а также почетных воинских званий, которые были ранее присвоены принцу Гарри.

Младший сын принца Чарльза заявил, что опечален таким поворотом событий, так как надеялся, что их с супругой статус изменится не столь радикальным образом. По его словам, он был намерен продолжать "служить королеве и Содружеству наций", при этом не получая больше средств из британского бюджета, чтобы вести более независимую жизнь. Тем не менее, по признанию самого герцога Сессекского, это оказалось невозможным.

Причины сенсационного решения герцога и герцогини не ясны до конца, и в британских СМИ публикуют разнообразные догадки по этому поводу. Многие обозреватели предполагают, что принц Гарри и Маркл хотят получить возможность заключить выгодные для себя коммерческие контракты. Другие связывают этот шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания таблоидов, которые, по словам принца Гарри, развернули настоящую кампанию травли против его жены и распространяют о ней ложные слухи.

Осенью прошлого года пара подала в суд на несколько британских газет, а вскоре после этого принц Гарри напомнил о том, что постоянное преследование со стороны репортеров стало одной из главных причин гибели его матери - принцессы Дианы (1961-1997).