В Грузии оппозиция требует начать расследование против американских компаний NDI и IRI

ТБИЛИСИ, 20 января. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" считает, что Национальный демократический институт международных отношений (NDI) и Международный республиканский институт (IRI) США работают в интересах оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу", публикуя неверные результаты социологических опросов. Об этом в понедельник на брифинге заявила вице-спикер парламента, лидер партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили, призвав правоохранительные органы Грузии начать расследование против этих компаний.

"Я заявляю прямо, что руководитель тбилисского офиса NDI, госпожа Лора (Торнтон), думаю, финансово заинтересована в лидерах "Национального движения", мы имеем дело с коррупцией, и она получает деньги за свои исследования. Так как у меня есть такие подозрения, я требую от следственных органов начать расследование, тем более что NDI и IRI сотрудничают с грузинскими компаниями и это преступление происходит на территории Грузии", - сказала Инашвили.

Оппозиционер считает, что деятельность NDI и IRI направлена против грузинской общественности. "Еще в 2017 году мы провели большой опрос, опросили 28 тыс. 517 человек, 77% из которых вообще не доверяют исследованиям NDI и IRI, и лишь 3% выражают им поддержку. Главным является еще и то, что из 28 тыс. 517 человек, которые заполнили анкету, мы не нашли ни одного, кто хотя бы раз был опрошен NDI. Поэтому, я говорю, что идет борьба против грузинской общественности. Нам навязывают крайне другую реальность и фальшивые данные", - добавила она.

Как утверждает вице-спикер, эти две организации несут угрозу безопасности Грузии. "Так называемые исследования NDI напрямую создают опасность Грузии и стали проблемой безопасности государства. Мы все знаем, что такое терроризм. Формы террора отличаются. Я могу прямо сказать, что то, чем занимается менеджмент тбилисских офисов NDI и IRI вместе с грузинскими компаниями, является своеобразной формой террора. Мы все должны противостоять этому процессу", - заключила она, добавив, что 26 января в 15:00 (14:00 мск) ее партия планирует провести митинг у здания посольства США в Тбилиси.

NDI на прошлой неделе опубликовала итоги соцопроса, который проводился с 19 ноября по 13 декабря 2019 года. Согласно опросу, 20% жителей Грузии готовы отдать свои голоса на предстоящих в октябре парламентских выборах за правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Не менее 13% готовы проголосовать за "Единое национальное движение", а 8% - за "Европейскую Грузию".

Оппозиция на основании данных исследования заявила, что в 2020 году власть в Грузии поменяется. В самой правящей партии смотрят на итоги опроса скептически, заявляют, что они никогда не совпадают с официальными данными ЦИК и предлагают оппонентам дождаться результатов выборов. В конце ноября прошлого года председатель правящей партии Бидзина Иванишвили заявил, что ряд американских организаций, работающих в Грузии, вредят интересам США. Однако тогда от не конкретизировал, кого имел в виду.