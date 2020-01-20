Мирзиёев: Узбекистан не допустит подготовленную за рубежом оппозицию на свою территорию

ТАШКЕНТ, 20 января. /ТАСС/. Узбекистан и его глава не примут подготовленную за пределами республики оппозицию, заявил в понедельник президент страны Шавкат Мирзиёев.

"Узбекистанцы и я, как их президент, [все мы] даже не представляем, что в нашей стране может функционировать подготовленная за пределами республики оппозиция. Она должна возникнуть внутри республики, а ее представители [должны] знать истинные проблемы и заботы нашего народа", - сказал Мирзиёев, выступая на первом организационном заседании Законодательной палаты Олий мажлиса Узбекистана (нижняя палата парламента) нового созыва.

Выборы депутатов нижней палаты парламента Узбекистана состоялись 22 декабря 2019 года. По их итогам все пять зарегистрированных в стране политических партий получили места в парламенте. Самую большую фракцию сформировала Либерально-демократическая партия Узбекистана.