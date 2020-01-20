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СМИ: на востоке ДР Конго армия уничтожила 12 боевиков

Военным также удалось захватить автоматическое оружие и боеприпасы, передает портал Actualite

ПРЕТОРИЯ, 20 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Демократической Республики Конго (ДРК) ликвидировали в понедельник в ходе двух боестолкновений на востоке страны 12 боевиков, связанных с группировкой "Май-Май". Об этом сообщил конголезский информационный портал Actualite.

Боевики напали в провинции Итури на населенные пункты Джого и Линда, однако находившиеся в них армейские подразделения отразили атаки и нанесли серьезный урон нападавшим, заявил официальный представитель подразделения ВС в Итури лейтенант Жюль Нгонго. По его словам, военным также удалось захватить автоматическое оружие и боеприпасы.

Группировка "Май-Май" ведет свою историю от отрядов самообороны, возникших в ДР Конго во время Второй конголезской войны (1998-2003). Сейчас на востоке ДРК действуют около двух десятков групп, которые ранее входили в единую структуру "Май-Май", а сейчас представляют собой региональные бандитские формирования. Под их контролем находится в том числе незаконная добыча золота и редких металлов.

С октября прошлого года конголезская армия проводит на востоке страны крупнейшую за последние годы операцию по выявлению и уничтожению банд боевиков. Основные действия регулярные части проводят в провинциях Северное Киву, Южное Киву и Итури, которые граничат с Угандой и Руандой. Операция стала результатом договоренности об укреплении региональной безопасности, достигнутой ДРК, Угандой, Руандой, Бурунди и Танзанией. Миссия ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) осуществляет в рамках нынешней операции поддержку силам ДР Конго.

Теги
Конго (ДРК)
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