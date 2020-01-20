На сайте Зеленского появилась петиция с требованием наложить вето на закон об образовании

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Электронная петиция с призывом к Владимиру Зеленскому наложить вето на принятый Верховной радой закон о среднем образовании, касающийся языка преподавания в школах, зарегистрирована на официальном сайте офиса президента Украины. Текст документа датируется понедельником.

"Примените право вето к этому закону в части языков обучения. Вспомните, что вы обещали нам в апреле прошлого года - проведите аудит государственной языковой политики. <...> Превратите Украину в наш общий и уютный дом для всех, независимо от веры и языка", - говорится в тексте петиции, автором которой является Александр Скубченко.

Инициатор документа назвал "культурным геноцидом" ограничение возможности для детей обучаться на родном для них языке. "Отсутствие возможности получать воспитание и образование на родном языке - это культурный геноцид. Миллионы русскоязычных платят такие же налоги на Украине, как и украиноязычные; школы содержатся на общие налоги. Но ваши "слуги" (депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" - прим. ТАСС) решили лишить миллионы детей, для которых русский язык родной, права получать образование на родном и понятном с детства языке", - отмечено в петиции.

По мнению автора инициативы, закон о среднем образовании делит украинских детей на сорта. "Высший сорт" - украиноязычные, "первый сорт" - дети крымских татар, "второй сорт" - дети, для которых родной - один из официальных языков ЕС, и самый "низший сорт" - миллионы русскоязычных детей. Именно статья 5 данного закона определяет унизительные доли языка обучения для детей в зависимости от их родного языка", - утверждается в документе.

В первый день регистрации электронной петиции она получила поддержку более 40 человек. Для того, чтобы президент ее рассмотрел, инициатива должна набрать 25 тыс. голосов поддержки. Для этого остается 91 день.

Верховная рада 16 января приняла закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе русском. Документ был раскритикован как внутри Украины, так и за ее пределами. Депутаты от украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" пообещали обратиться в Конституционный суд Украины для отмены "этого дискриминационного и антиконституционного акта". В МИД РФ заявили, что новым законом власти Украины продолжают вести политику насильственной украинизации населения, чем нарушают свои обязательства по защите прав человека.