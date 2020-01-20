Помпео считает недопустимым присутствие "Хезболлах" в Венесуэле

БОГОТА, 20 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают против присутствия членов ливанской шиитской партии "Хезболлах" на территории Венесуэлы. Об этом в понедельник заявил американский госсекретарь Майкл Помпео во время выступления на конференции против терроризма в Боготе.

"Иранский режим через свои вооруженные группы "Хезболлах" находится в Венесуэле. Это неприемлемо", - сказал Помпео.

Госсекретарь также осудил присутствие на венесуэльской территории членов колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО).

Помпео в прошлом году обвинил иранские власти в оказании влияния на жителей Венесуэлы и других стран Южной Америки. Глава американской дипломатии тогда заявил об активности ливанского движения "Хезболлах" в том числе в этом регионе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ заявил, что страна не поддерживает никаких отношений с шиитским движением.

Отряды "Хезболлах" с 2012 года сражаются в Сирии на стороне правительственных войск. Партия, которая представлена в парламенте Ливана 12 депутатами, признана террористической организацией в США, Израиле и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Вашингтон, Тель-Авив и арабские нефтедобывающие монархии считают "Хезболлах" орудием иранского вмешательства на Ближнем Востоке. В странах Евросоюза террористическим признается военизированное крыло шиитской партии, а с ее политическими структурами разрешается вступать в контакты.