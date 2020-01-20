Защита экс-президента Армении Кочаряна представит ходатайство о самоотводе судьи

ЕРЕВАН, 20 января. /ТАСС/. Адвокатская команда бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, 21 января в ходе очередного судебного заседания планирует представить ходатайство о самоотводе судьи Анны Данибекян. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба защиты экс-главы республики.

"Завтра, 21 января, в суде общей юрисдикции Еревана пройдет очередное заседание по делу Роберта Кочаряна и остальных. Адвокатская команда готовит ходатайство о самоотводе судьи Анны Данибекян", - говорится в сообщении пресс-службы.

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.