В Италии сенаторы разрешили судебное преследование экс-главы МВД

РИМ, 20 января. /ТАСС/. Специальная комиссия верхней палаты (Сената) итальянского парламента по вопросам иммунитета парламентариев проголосовала за разрешение начала судебного преследования сенатора, лидера партии "Лига" Маттео Сальвини. Он обвиняется в незаконном удержании людей на борту корабля Gregoretti, когда он, будучи главой МВД, запретил в июле прошлого года высадку 132 спасенных в море мигрантов.

Как в понедельник сообщает агентство ANSA, за передачу правосудию Сальвини, который пользуется парламентской неприкосновенностью, проголосовали по его же указанию пять сенаторов его партии. Четыре сенатора от партии "Вперед, Италия" и один сенатор от "Братьев Италии" высказались против. Однако, в случае равного распределения голосов перевес идет в пользу согласия на запрос прокуратуры начать процесс. При этом все члены от правящей коалиции - партий "Движение "5 звезд", Демпартии (ДП) и "Живая Италия" не явились на заседание. Это было сделано в знак протеста, потому что они настаивали на том, чтобы решение по Сальвини было отложено.

Эта ситуация стала отражением серьезного политического конфликта, который разразился в августе 2019 года и обернулся распадом правящей коалиции "Лиги" и "Движения "5 звезд". Бывшие союзники стали непримиримыми врагами, "пятизвездные" пошли на альянс с бывшими оппонентами из ДП, а "Лига" ушла в оппозицию. После формирования нового правительства, в котором представители "Движения" сохранили места, Сальвини и бывшие союзники постоянно обмениваются взаимными обвинениями.

У Сальвини, который в прошлом правительстве занимал посты вице-премьера и главы МВД, уже был прецедент, когда прокуратура открывала против него расследование по схожим обвинениям. Но когда он находился в правительстве, "Движение" не допустило его передачи под суд, отказав в соответствующем разрешении. На этот раз бывшие союзники по коалиции заявляют, что ответственность за недопуск мигрантов и содержание их в негуманных условиях лежит исключительно на Сальвини. Будучи министром, он поставил своей главной целью пресечение потока нелегальных мигрантов, прибывающих из африканских стран в Италию по морю.

Предстоящие выборы

Однако, "Движение" пыталось оттянуть решение по вопросу о процессе над Сальвини, поскольку 26 января в крупной области Эмилия-Романья должны пройти региональные выборы, результаты которых станут важным показателем популярности правящей коалиции и "Движения". На протяжении последних двух лет правоцентристская коалиция во главе с "Лигой" неизменно одерживает победы в регионах. "Пятизвездные" опасаются, что Сальвини может использовать ситуацию в предвыборных целях, представ в глазах общественности жертвой нечистоплотной политики.

Лидер "Лиги" заявил, что готов предстать перед судом и ответить за все свои действия на посту главы МВД, которые он характеризует как защиту национальных интересов. В любом случае окончательное решение о начале процесса должны принять путем голосования все члены Сената. В случае обвинительного приговора за инкриминируемое Сальвини преступление ему грозит наказание от трех до десяти лет тюремного заключения.