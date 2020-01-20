{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Италии сенаторы разрешили судебное преследование экс-главы МВД

Лидера партии "Лига" Маттео Сальвини обвиняют в незаконном удержании людей на борту корабля Gregoretti

РИМ, 20 января. /ТАСС/. Специальная комиссия верхней палаты (Сената) итальянского парламента по вопросам иммунитета парламентариев проголосовала за разрешение начала судебного преследования сенатора, лидера партии "Лига" Маттео Сальвини. Он обвиняется в незаконном удержании людей на борту корабля Gregoretti, когда он, будучи главой МВД, запретил в июле прошлого года высадку 132 спасенных в море мигрантов.

Как в понедельник сообщает агентство ANSA, за передачу правосудию Сальвини, который пользуется парламентской неприкосновенностью, проголосовали по его же указанию пять сенаторов его партии. Четыре сенатора от партии "Вперед, Италия" и один сенатор от "Братьев Италии" высказались против. Однако, в случае равного распределения голосов перевес идет в пользу согласия на запрос прокуратуры начать процесс. При этом все члены от правящей коалиции - партий "Движение "5 звезд", Демпартии (ДП) и "Живая Италия" не явились на заседание. Это было сделано в знак протеста, потому что они настаивали на том, чтобы решение по Сальвини было отложено.

Эта ситуация стала отражением серьезного политического конфликта, который разразился в августе 2019 года и обернулся распадом правящей коалиции "Лиги" и "Движения "5 звезд". Бывшие союзники стали непримиримыми врагами, "пятизвездные" пошли на альянс с бывшими оппонентами из ДП, а "Лига" ушла в оппозицию. После формирования нового правительства, в котором представители "Движения" сохранили места, Сальвини и бывшие союзники постоянно обмениваются взаимными обвинениями.

У Сальвини, который в прошлом правительстве занимал посты вице-премьера и главы МВД, уже был прецедент, когда прокуратура открывала против него расследование по схожим обвинениям. Но когда он находился в правительстве, "Движение" не допустило его передачи под суд, отказав в соответствующем разрешении. На этот раз бывшие союзники по коалиции заявляют, что ответственность за недопуск мигрантов и содержание их в негуманных условиях лежит исключительно на Сальвини. Будучи министром, он поставил своей главной целью пресечение потока нелегальных мигрантов, прибывающих из африканских стран в Италию по морю.

Предстоящие выборы

Однако, "Движение" пыталось оттянуть решение по вопросу о процессе над Сальвини, поскольку 26 января в крупной области Эмилия-Романья должны пройти региональные выборы, результаты которых станут важным показателем популярности правящей коалиции и "Движения". На протяжении последних двух лет правоцентристская коалиция во главе с "Лигой" неизменно одерживает победы в регионах. "Пятизвездные" опасаются, что Сальвини может использовать ситуацию в предвыборных целях, представ в глазах общественности жертвой нечистоплотной политики.

Лидер "Лиги" заявил, что готов предстать перед судом и ответить за все свои действия на посту главы МВД, которые он характеризует как защиту национальных интересов. В любом случае окончательное решение о начале процесса должны принять путем голосования все члены Сената. В случае обвинительного приговора за инкриминируемое Сальвини преступление ему грозит наказание от трех до десяти лет тюремного заключения.

Теги
ИталияСальвини, Маттео
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
Покинувший Венесуэлу вопреки запрету Гуайдо назвал погранконтроль "буффонадой"
Оппозиционер добавил, что вернуться в страну планирует легально, прилетев в Каракас "как временный президент"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС