СМИ: три крупные голландские компании подозреваются в нарушении прав человека в Анголе

ГААГА, 20 января. /ТАСС/. Голландская группа Van Oord, являющаяся одной из крупнейших морских инженерных компаний в мире, подозревается в нарушении прав человека и даче взяток в Анголе. Об этом сообщила в понедельник газета Trouw.

По данным издания, Van Oord вместе с дочерью бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш принимала участие в реализации проекта городского развития рядом с Луандой, в рамках которого 3 тыс. человек были насильно выселены из своих домов. "Армия и полиция на неделю перекрыли поступление продовольствия и оставили местных жителей практически без доступа к питьевой воде, - утверждает газета, основываясь на интервью на местах, а также результатах международного журналистского расследования. - Они избивали людей, использовали слезоточивый газ и водяные пушки. Через неделю все жители покинули район, в котором должно было начаться строительство, и оказались бездомными. Многие из них до сих пор живут в ужасных условиях, поскольку правительство Анголы не выплатило компенсации и не предоставило им новое жилье".

В проект также были вовлечены банк ING, являющийся одним из крупнейших в стране, и голландское агентство страхования вкладов Atradis. ING выдал кредит на реализацию проекта в размере €360 млн, а Atradis застраховало эту сумму.

В своей реакции Van Oord и ING заявили, что не имели ни малейшего представления, что люди были выселены насильно. В компаниях отметили, что планируют выплатить компенсации местным жителям, которые остались без крова.

Кроме того, по данным издания, Van Oord подозревается в коррупции. Как пишет газета, Душ Сантуш и Van Oord получили контракт на реализацию проекта стоимостью более €540 млн без конкурса, обязательного в соответствии с ангольскими законами. При этом ими был создан консорциум Urbinveste, который получил около €150 млн евро, однако остается непонятным, на что были потрачены эти средства.