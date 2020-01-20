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СМИ: в Буркина-Фасо 20 человек убиты при нападении боевиков

Преступники приехали примерно на 40 мотоциклах в ночное время и открыли огонь по местным жителям

РАБАТ, 20 января. /ТАСС/. По меньшей мере 20 мирных жителей погибли в результате нападения боевиков на деревню на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщает в понедельник информационное агентство Maghreb Arabe Press со ссылкой на местные власти.

По их сведениям, неизвестные вооруженные люди атаковали деревню Рофенега в области Писсила (провинция Санматенга). Боевики приехали примерно на 40 мотоциклах в ночное время и открыли огонь по местным жителям.

Злоумышленники также сожгли здание начальной школы, сообщает агентство.

С 2015 года северные районы Буркина-Фасо часто подвергаются атакам джихадистов. Однако в последнее время вооруженные радикалы стали регулярно совершать нападения и в других регионах. За минувшие четыре года от рук боевиков погибли более 750 человек, включая силовиков и гражданских лиц.

В ответ на активизацию боевиков армия Буркина-Фасо проводит поисковые операции, в которых участвуют военно-воздушные силы, по выявлению и ликвидации баз террористов.

В июле 2019 года Национальная ассамблея Буркина-Фасо продлила чрезвычайное положение в некоторых областях, главным образом на севере и востоке страны, для противодействия группировкам террористов и экстремистов.

Теги
Буркина-Фасо
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