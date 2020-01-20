Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с Путиным помилование осужденной в РФ израильтянки

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в понедельник с матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар Яффой и сказал ей, что намерен поднять тему помилования ее дочери в ходе запланированных на 23 января переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я встретился сегодня (20 января) с матерью Наамы Иссахар Яффой. Я обнял ее от имени нас всех и сказал, что, как обнародовал сегодня пресс-секретарь Кремля, я ожидаю встречи с президентом Путиным в четверг (23 января) и разговора с ним о помиловании Наамы", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

"Как и вы, я надеюсь на хорошие новости", - добавил израильский премьер.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль прогнозирует, что во время предстоящих на этой неделе контактов президента РФ с руководством Израиля будет поднята тема о помиловании гражданки Израиля и США Наамы Иссахар. При этом Песков отказался рассуждать о том, будет ли помилована Иссахар. Путина в Израиле ждут на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет 23 января в Иерусалиме.

Гражданка Израиля и США Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 граммов гашиша. 11 октября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 (незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор израильской гражданке.

В октябре 2019 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин обратились к Путину с просьбой помиловать Нааму Иссахар. 6 декабря министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что поднимал эту тему на встрече в Риме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выразив надежду, что президент РФ рассмотрит поданные ему просьбы о ее помиловании.