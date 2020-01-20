Глава МИД Аргентины обсудил с послом России сотрудничество между странами

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Аргентины Фелипе Сола встретился с послом РФ в Буэнос-Айресе Дмитрием Феоктистовым для обсуждения сотрудничества между странами и возможного визита аргентинской правительственной делегации в Москву. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства Аргентины.

"Глава МИД Фелипе Сола принял посла России Дмитрия Феоктистова для обсуждения реализации существующих соглашений и продолжения развития всеобъемлющего стратегического партнерства", - говорится в Twitter МИД.

По его данным, Сола и Феоктистов также "обсудили визит в Москву, приуроченный к 135-летию установления двусторонних отношений", которое будет отмечаться в этом году.

В декабре прошлого года глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, представлявший РФ на инаугурации президента Аргентины Альберто Фернандес, сообщил, что тот выразил желание воспользоваться приглашением своего коллеги Владимира Путина посетить Россию.

На этой неделе Фернандес отправляется в свою первую зарубежную поездку в качестве главы государства для участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле. Как сообщили ТАСС в МИД Аргентины, у главы государства пока нет "подтвержденных договоренностей" о встрече с лидерами других стран во время визита, помимо премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста пройдет 23 января в Иерусалиме, на него приглашены около 30 мировых лидеров.