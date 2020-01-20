В Приднестровье заявили, что Молдавия перекладывает на Украину вину за транспортный кризис

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Власти Молдавии пытаются переложить на Украину ответственность за напряженность, возникшую из-за введения Кишиневом ограничений для автомобилистов из непризнанного Приднестровья. Об этом заявил в понедельник вечером в эфире приднестровского телеканала ТСВ глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

"Мы находимся в контакте с украинской стороной, выглядит это несерьезно. Молдавская сторона пытается перевалить груз ответственности за неадекватные свои действия на Украину, что найдет свое отражение в позиции украинской стороны", - сказал Игнатьев. Так он прокомментировал заявление премьера Молдавии Иона Кику, что Украина с апреля перестанет пропускать через свою границу автомобили с номерами Приднестровья. Глава кабинета призвал жителей левого берега Днестра легализовать свой транспорт с помощью специального номерного знака, который был ранее совместно разработан Кишиневом и Тирасполем.

Напряженность между двумя берегами Днестра возникла после того, как 10 января власти Молдавии в тестовом режиме ограничили выезд за рубеж приднестровских воителей без зарегистрированных в Кишиневе водительских прав и документов на автомобиль. При этом по территории правобережной части страны приднестровцы могли передвигаться без ограничений. В Тирасполе Кишинев обвинили в давлении и заявили о введении с 24 января зеркальных ограничительных мер в отношении всех типов транспортных средств из Молдавии, которые также не будут пропускать через приднестровский участок границы с Украиной.

Глава миссии ОБСЕ в Молдавии Клаус Нойкирх выразил обеспокоенность обострением между Кишиневом и Тирасполем и надежду, что возникшие проблемы будут преодолены. А находившийся в Москве президент Молдавии Игорь Додон позвонил лидеру Приднестровья Вадиму Красносельскому и договорился урегулировать эту напряженность, после чего тестовый режим со стороны Кишинева был отменен.