Премьер Испании заявил, что встретится с лидером Каталонии в начале февраля

МАДРИД, 21 января. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес планирует встретиться с каталонским лидером Кимом Торрой в Барселоне в первую неделю февраля. Об этом он заявил в понедельник в интервью телекомпании Televisión Española.

По его словам, встреча состоится "в первую неделю февраля в Барселоне". "Есть глубокие разногласия, мы знаем это", - сказал он. "В рамках конституции мы можем найти соглашение, с помощью которого мы можем разрешить каталонский политический кризис", - считает глава правительства.

"Есть партии, которые не хотят диалога, и партии, которым конфликт на руку, но мы хотим разрешить этот кризис в Каталонии", - отметил Санчес. По его словам, сторонники движения за независимость региона должны осознавать, что они посеяли раскол среди каталонцев.