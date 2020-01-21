Опрос: более половины южнокорейцев отрицательно оценили деятельность президента страны

СЕУЛ, 21 января. /ТАСС/. Уровень поддержки политики президента Республики Корея Мун Чжэ Ина составил 45,3%, снизившись на 3,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили во вторник телеканалу KBS в социологическом агентстве Realmeter по итогам опроса, проведенного с 13 по 17 января среди 2,5 тыс. жителей разных регионов страны.

Отрицательную оценку деятельности президента дали 50,9% респондентов, что на 4,4 п.п. больше, чем неделю назад. Отметка в 50% превышена впервые за два месяца и является максимальной с первой недели ноября прошлого года, когда показатель составлял 52,2%.

Уровень поддержи президента снизился почти по всей территории страны. Среди причин указывается отрицательное отношение части населения к реформе прокуратуры, неоднозначные высказывания представителей правительства и администрации президента, ситуация вокруг расследования коррупции среди членов семьи бывшего министра юстиции Чо Гука и другие.

Уровень поддержки правящей Демократической партии "Тобуро" составил 38,4%, оппозиционной Корейской партии свободы - 32,7%.

Статистическая погрешность при обработке данных составляет 2% при уровне достоверности 95%.