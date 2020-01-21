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Глава МИД Нидерландов посетит Грузию впервые за 11 лет

Стеф Блок обсудит со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани двустороннее сотрудничество, а также ситуацию в Абхазии и Южной Осетии

ТБИЛИСИ, 21 января. /ТАСС/. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок во вторник посетит Грузию с официальным визитом впервые за 11 лет. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

"В рамках визита министр Блок проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Визит является продолжением той динамики, которая наблюдается в последнее время в отношениях двух стран, которой способствовал визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Нидерланды", - сказано в сообщении.

Блок и Залкалиани обсудят вопросы как двустороннего сотрудничества, так и многосторонней кооперации, европейское и евроатлантическое стремление Грузии, а также ситуацию в Абхазии и Южной Осетии.

Грузия и Нидерланды установили дипломатические отношения в апреле 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах транспорта, экономики, финансов и обороны. В 2012 году был основан грузино-нидерландский бизнес совет, направленный на улучшение торговых и экономических связей. В последний раз глава МИД Нидерландов посещал Грузию с официальным визитом в 2009 году. Тогда внешнеполитическим ведомством Нидерландов руководил Максим Верхаген.

Теги
ГрузияНидерланды
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