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Кризис в Сирии

МИД Турции: Эрдоган призвал Путина содействовать прекращению атак в Идлибе

По данным турецкого ведомства, диалог на эту тему состоялся между главами государств на полях международной конференции по Ливии в Берлине 19 января

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российского лидера Владимира Путина содействовать прекращению "атак на режим [президента Сирии Башара Асада]" в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил во вторник, что диалог на эту тему состоялся между главами государств на полях международной конференции по Ливии в Берлине 19 января.

"Наш президент привел Путину статистические данные и объяснил всю серьезность обстановки [в Идлибе]. Во время встречи он откровенно и открыто рассказал господину Путину, что нападения должны обязательно прекратиться. С таким же призывом мы обратились к международному сообществу", - добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Министерство национальной обороны Турции 10 января сообщило, что Анкара и Москва договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января. Между тем 9 января руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков сообщил о введении режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации с 14:00 мск четверга.

Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЛивияКризис в СирииАсад, Башар ХафезЭрдоган, Реджеп ТайипЧавушоглу, Мевлют
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