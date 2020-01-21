Польский премьер назвал Brexit "хорошей новостью" из-за притока рабочей силы из Британии

ТАСС, 21 января. Решение Великобритании выйти из Евросоюза стало хорошей новостью для Польши с точки зрения экономики и притока рабочей силы, поскольку в страну начали возвращаться граждане, работавшие на территории Соединенного Королевства. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник в интервью японскому телеканалу NHK.

"Конечно, выход из ЕС вызывает сожаление, однако я уважаю решение британского народа. В Британии работает около миллиона поляков, и десятки тысяч уже вернулись на родину. Для Польши - это хорошая новость", - сказал он, отметив, что такая тенденция оживит экономику страны за счет притока рабочей силы.

Моравецкий также выразил надежду, что японские компании, которые после Brexit намерены переместиться в страны ЕС будут рассматривать и Польшу в качестве направления для развития своего бизнеса.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, и теперь стране предстоит выйти из состава Евросоюза в конце текущего месяца. Поскольку по итогам состоявшихся в декабре парламентских выборов консерваторы получили значительное преимущество перед оппозицией, правительство не сомневается в том, что на этот раз Brexit будет осуществлен в срок. При этом, чтобы избежать тяжелых для обеих сторон экономических последствий, Лондону и Брюсселю придется менее чем за год заключить новую торговую сделку, поскольку премьер-министр Борис Джонсон не намерен соглашаться на продление действия переходного периода, который истечет 31 декабря 2020 года.

Ранее переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье и другие представители сообщества заявляли о том, что завершить переговоры в столь короткий срок будет крайне сложно и продление переходного периода все-таки может понадобиться, несмотря на жесткую позицию британского правительства.