{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Польский премьер назвал Brexit "хорошей новостью" из-за притока рабочей силы из Британии

Матеуш Моравецкий заявил, что в Британии работает около миллиона поляков и десятки тысяч из них уже вернулись в Польшу

ТАСС, 21 января. Решение Великобритании выйти из Евросоюза стало хорошей новостью для Польши с точки зрения экономики и притока рабочей силы, поскольку в страну начали возвращаться граждане, работавшие на территории Соединенного Королевства. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник в интервью японскому телеканалу NHK.

"Конечно, выход из ЕС вызывает сожаление, однако я уважаю решение британского народа. В Британии работает около миллиона поляков, и десятки тысяч уже вернулись на родину. Для Польши - это хорошая новость", - сказал он, отметив, что такая тенденция оживит экономику страны за счет притока рабочей силы.

Моравецкий также выразил надежду, что японские компании, которые после Brexit намерены переместиться в страны ЕС будут рассматривать и Польшу в качестве направления для развития своего бизнеса.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, и теперь стране предстоит выйти из состава Евросоюза в конце текущего месяца. Поскольку по итогам состоявшихся в декабре парламентских выборов консерваторы получили значительное преимущество перед оппозицией, правительство не сомневается в том, что на этот раз Brexit будет осуществлен в срок. При этом, чтобы избежать тяжелых для обеих сторон экономических последствий, Лондону и Брюсселю придется менее чем за год заключить новую торговую сделку, поскольку премьер-министр Борис Джонсон не намерен соглашаться на продление действия переходного периода, который истечет 31 декабря 2020 года.

Ранее переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье и другие представители сообщества заявляли о том, что завершить переговоры в столь короткий срок будет крайне сложно и продление переходного периода все-таки может понадобиться, несмотря на жесткую позицию британского правительства.

Теги
ВеликобританияПольша
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
В КНДР заявили, что не будут соблюдать договоренности с США из-за их враждебной политики
По словам советника постоянного представительства КНДР при Отделении ООН в Женеве, если Вашингтон продолжит враждебную политику, то денуклеаризация Корейского полуострова никогда не произойдет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС