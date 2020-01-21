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В Молдавии провели обыски по делам о коррупции на железной дороге

Фигурантов обвиняют в создании схемы по сбору денег с проводников

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провели во вторник обыски на предприятии "Железная дорога Молдавии" ("ЖДМ") в связи с расследованием коррупционных схем.

"Офицеры НАЦ вместе с прокурорами провели обыски в домах и на рабочих местах 15 сотрудников "ЖДМ", задержан начальник одного из управлений. Все они подозреваются в пассивной коррупции, им грозит до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы НАЦ. В нем отмечено, что в рамках расследования возбуждено 34 уголовных дела, их фигурантов обвиняют в создании схемы по сбору денег с проводников. Следователи утверждают, что проводники только за один рейс платили взятки от $300 до $1,5 тыс. начальнику поезда за право нелегально провозить пассажиров, алкогольные напитки и другие нелегальные грузы. А за назначение на должность начальника поезда необходимо было выложить взятку в несколько десятков тысяч евро.

Министерство транспорта и железную дорогу Молдавии в последние годы контролировала выступающая за объединение с Румынией Либеральная партия, которая входила в правящую проевропейскую коалицию. Министром транспорта был либерал Юрий Киринчук, который в 2017 году был арестован по обвинению в коррупции, но затем бежал в Румынию. А железную дорогу возглавлял другой ставленник либералов Юрий Топалэ, который не раз оказывался в центре коррупционных скандалов.

Теги
РумынияМолдавия
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