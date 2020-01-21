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Ереванский суд оставил владельца оппозиционного телеканала TV5 под арестом

Армена Тавадяна обвиняют в попытке подкупа свидетеля по делу о свержении конституционного строя в 2008 году

ЕРЕВАН, 21 января. /ТАСС/. Апелляционный суд Армении во вторник в ходе заседания принял решение оставить под арестом владельца оппозиционного армянского телеканала TV5 Армена Тавадяна, который обвиняется в попытке подкупа свидетеля по делу о свержении конституционного строя в 2008 году. Об этом сообщил журналистам адвокат Тавадяна Ованес Худоян.

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"Как мы и предполагали, суд решил оставить под арестом Тавадяна. Мы, конечно, обжалуем это решение, и, если будет нужно, в европейских инстанциях", - отметил Худоян.

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Армения
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