Ереванский суд оставил владельца оппозиционного телеканала TV5 под арестом

ЕРЕВАН, 21 января. /ТАСС/. Апелляционный суд Армении во вторник в ходе заседания принял решение оставить под арестом владельца оппозиционного армянского телеканала TV5 Армена Тавадяна, который обвиняется в попытке подкупа свидетеля по делу о свержении конституционного строя в 2008 году. Об этом сообщил журналистам адвокат Тавадяна Ованес Худоян.

"Как мы и предполагали, суд решил оставить под арестом Тавадяна. Мы, конечно, обжалуем это решение, и, если будет нужно, в европейских инстанциях", - отметил Худоян.