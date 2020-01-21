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Экономический форум в Давосе – 2020

Трамп планирует обсудить с фон дер Ляйен торговую сделку между США и ЕС

Американский лидер охарактеризовал главу Еврокомиссии как "жесткого переговорщика"

ДАВОС /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен намерен обсудить торговую сделку между ЕС и Соединенными Штатами. Об этом он заявил во вторник перед встречей, которая проходит на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы собираемся говорить о большой торговой сделке. Мы говорили об этом в течение какого-то времени. Надеюсь, мы к чему-то придем. <...> Я бы сказал, что сейчас торговля и сделка между нами и, по сути, Европой - это то, чего мы все хотим", - сказал он.

При это он добавил, что планирует затронуть во время беседы и другие вопросы, а также назвал фон дер Ляйен "жестким переговорщиком"."Это очень здорово быть здесь с главой Еврокомиссии - женщиной, которую очень уважают. Я должен сказать, я слышал, что она очень жесткий переговорщик, что является для нас плохой новостью", - отметил президент США.

Согласно пресс-релизу, распространенному Белым домом по итогам встречи, во время переговоров Трамп "вновь подчеркнул важность свободной, справедливой и взаимной торговли и то, что США ожидают ощутимого прогресса в вопросе торгового соглашения между США и ЕС в ближайшем будущем". Кроме того, стороны согласились с тем, что ЕС и США "должны работать вместе, чтобы противостоять глобальным вызовам, в числе которых недобросовестная торговая практика Китая", а также вопросы, связанные с телекоммуникационной и энергетической безопасностью.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдФон дер Ляйен, УрсулаЭкономический форум в Давосе – 2020
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