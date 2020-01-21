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Sky: принц Гарри и его супруга пригрозили засудить папарацци за фото из Канады

Причиной стали снимки, сделанные во время прогулки Меган Макрл в общественном парке острова Ванкувер, отмечает телеканал
Меган Марки и принц Гарри Daniel Leal-Olivas/Pool Photo via AP
Описание
Меган Марки и принц Гарри
© Daniel Leal-Olivas/Pool Photo via AP

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Британский принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл, пригрозили судебным преследованием папарацци, которые не будут уважать их право на личную жизнь. Как информировал во вторник британский телеканал Sky News, с таким предупреждением пара, которая пытается начать новую жизнь в Канаде, выступила через своих адвокатов.

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Телеканал сообщает, что причиной демарша со стороны герцога и герцогини Сассекских стали фотографии, сделанные папарацци во время прогулки Меган Макрл в общественном парке острова Ванкувер (провинция Британская Колумбия), где семья нашла пристанище. На фото супруга принца Гарри появляется с 8-месячным сыном Арчи и двумя собаками. Адвокаты пары указывают на то, что фотографии были сделаны без разрешения Маркл.

Принц Гарри и его супруга высказывают недовольство и тем, что фотографы практически поселились перед въездом на частную территорию, где находится их дом, и при помощи длиннофокусных объективов пытаются сделать кадры того, что происходит внутри жилища.

Теги
КанадаВеликобританияГарри, герцог Сассекский
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