WP: Конгресс США обеспокоен планами Пентагона сократить присутствие в Африке

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Американские законодатели обеспокоены планами Пентагона сократить присутствие в Африке в пользу большего сосредоточения сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для противодействия России и Китаю. Об этом сообщает во вторник газета The Washington Post.

"Пентагон сталкивается с растущим давлением со стороны Конгресса США из-за рассмотрения планов о значительном сокращении присутствия в Африке в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона. Глава Пентагона Марк Эспер проводит обзор каждого командования, его целей и задач, - отмечает издание. - Исследование началось с Африканского командования ВС США (АФРИКОМ). <...> Хотя, как заявляют в Пентагоне, никаких решений не принято, подобные намерения вызывают растущую волну двухпартийной озабоченности относительного того, что США уступят влияние России и Китаю и сократят операции против группировок, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" (террористические организации, запрещенные в РФ - прим. ТАСС)".

По словам главы комитета Сената по делам вооруженных сил, республиканца Джеймса Инхофа, любое сокращение присутствия будет недальновидным, навредит способностям АФРИКОМ и ударит по национальной безопасности. С ним согласен и однопартиец, сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, направивший письмо в адрес шефа Пентагона. Соавтором письма выступил сенатор-демократ Крис Кунс (от штата Делавэр).

Газета обратила внимание на произошедшую 5 января атаку боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на аэродром в округе Ламу на северном побережье Кении, в результате которой погибли военнослужащий США и два человека, работавшие по контракту Министерства обороны США. Однако Пентагон, отмечает издание, рассматривает переход в АТР для лучшего противодействия России и Китаю, при этом борьба с терроризмом опускается в списке приоритетов.

В данный момент в Африке размещены около 6 тыс. американских военнослужащих. По данным газеты, глава АФРИКОМ генерал Стивен Таунсенд на этой неделе будет в Вашингтоне для проведения встреч в Пентагоне и Конгрессе.