Парламент Боливии подтвердил отставку Эво Моралеса с поста президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 января. /ТАСС/. Парламент Боливии во вторник провел заседание, на котором были одобрены заявления об отставке экс-президента Боливии Эво Моралеса и вице-президента Альваро Гарсии Линеры. Об этом сообщила газета El Deber .

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Заявления Моралеса и Линеры были зачитаны в присутствии членов обеих палат парламента. Затем законодатели проголосовали за одобрение их отставки.

Ранее Моралес, подавший в отставку 10 ноября прошлого года, заявлял, что формально остается главой государства, так парламент не провел заседание для рассмотрения его заявления.