Парламент Боливии подтвердил отставку Эво Моралеса с поста президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 января. /ТАСС/. Парламент Боливии во вторник провел заседание, на котором были одобрены заявления об отставке экс-президента Боливии Эво Моралеса и вице-президента Альваро Гарсии Линеры. Об этом сообщила газета El Deber.
Заявления Моралеса и Линеры были зачитаны в присутствии членов обеих палат парламента. Затем законодатели проголосовали за одобрение их отставки.
Ранее Моралес, подавший в отставку 10 ноября прошлого года, заявлял, что формально остается главой государства, так парламент не провел заседание для рассмотрения его заявления.