Трамп и фон дер Ляйен провели встречу на полях форума в Давосе

ДАВОС /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели первую двустороннюю встречу на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе и обсудили ключевые двусторонние проблемы, включая торговлю, энергетику и сотрудничество в сфере технологий. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Еврокомиссии.

"Сегодня в Давосе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом США Дональдом Трампом. Этот дружеский обмен мнениями между союзниками на полях ВЭФ стал первой возможностью встретиться лично и сопоставить позиции по ряду ключевых вопросов, в частности по торговле, технологиям и энергетике. Это было первое знакомство двух лидеров. Обе стороны договорились вскоре встретиться в Вашингтоне, чтобы продвинуть вперед трансатлантическую повестку дня", - говорится в заявлении.

"Было хорошо встретиться с президентом Трампом. Как европеец и убежденный атлантист я считаю важным подчеркнуть нерушимую связь между нашими обществами и экономиками", - процитировала заявление фон дер Ляйен пресс-служба Еврокомиссии.