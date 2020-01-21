СМИ: в Бразилии обвинили соратника Сноудена в причастности ко взлому переписки властей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 января. /ТАСС/. Федеральная прокуратура в Бразилиа во вторник предъявила американскому журналисту Глену Гринвальду обвинение в причастности к резонансному взлому переписки участников масштабной антикоррупционной операции "Автомойка", сообщила газета Folha de S.Paulo. По мнению правоохранителей, он злоупотребил своими профессиональными правами, давая преступникам советы.

Принадлежащий Гринвальду информационный портал The Intercept 10 июня опубликовал переписку бразильского министра юстиции Сержиу Мору, в которой тот обсуждал и, как утверждает сайт, в нарушение закона координировал с гособвинителями уголовное расследование в отношении экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По мнению журналистов портала, содержание диалогов свидетельствует в пользу данной версии.

Именно Мору, который до назначения на должность министра юстиции был федеральным судьей, в 2017 году вынес первый обвинительный приговор Луле да Силве. В тот момент экс-президент намеревался вновь баллотироваться на высший государственный пост, однако вердикт и последующее заключение в тюрьму поставили крест на этих планах. В итоге победу на состоявшихся в октябре 2018 года президентских выборах одержал ультраправый политик Жаир Болсонару, который через несколько дней после голосования пригласил Мору в свое правительство.

Всего члены преступного сообщества хакеров, к которому, как считает прокуратура, причастен журналист, взломали 176 мобильных телефонов, включая аппараты руководителей федеральных органов власти, получив доступ к переписке 126 человек. Как отмечается, прокуратура внесла Гринвальда в список обвиняемых, несмотря на то, что он не являлся фигурантом уголовного расследования по данному делу.

По мнению защиты американца, действия правоохранительных органов являются наступлением на свободу журналистики в стране. Сам Гринвальд считает это местью со стороны властей.