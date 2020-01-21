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Политический кризис в Венесуэле

Помпео: Мадуро знает, что проиграл бы свободные выборы

Президент Венесуэлы не заинтересован в проведении справедливого голосования, считает госсекретарь США

ТАСС, 23 января. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказывается проводить в стране свободные выборы, поскольку знает, что проиграет их. С таким утверждением выступил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления в Коста-Рике.

"Мы видели, что Мадуро не заинтересован в проведении свободных и справедливых выборов. Он знает, что проиграл бы их", - сказал Помпео, видеозапись выступления которого опубликовал в своем Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

По данным агентства Reuters, на вопрос, рассматривают ли США возможность прямых переговоров с Мадуро, госсекретарь отметил, что за последние месяцы было много переговоров с венесуэльским лидером. Позднее, как отмечает Reuters, представитель Госдепартамента США уточнил, что под переговорами с Мадуро имелись в виду соответствующие усилия в том числе Норвегии и других европейских стран.

Теги
Мадуро, НиколасКоста-РикаВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)
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