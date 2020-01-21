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Задержание финансового директора Huawei

Защита финдиректора Huawei представила суду свои аргументы на слушаниях об ее экстрадиции

Прокуратура попросила больше времени для подготовки своих материалов

ОТТАВА, 22 января. /ТАСС/. Адвокаты финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу завершили представление аргументов в защиту своей клиентки в Верховном суде провинции Британская Колумбия в Ванкувере, где с понедельника проходит первая часть слушаний о ее экстрадиции в США. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

"Защита завершила представление своих аргументов. Прокуратура попросила больше времени для подготовки своих материалов", - уточнил корреспондент телеканала, находящийся в здании суда. Он добавил, что судья удовлетворил просьбу гособвинения и предложил продолжить слушания в среду.

Первая часть слушаний об экстрадиции продлится до 24 января. В течение первых двух дней суд заслушал доводы защиты, которая требует соблюдения принципа так называемой двойной наказуемости в договоре об экстрадиции между США и Канадой. Согласно ему, для экстрадиции Мэн Ваньчжоу нужно, чтобы вменяемое ей правонарушение считалось преступлением и в Канаде. Юристы настаивают, что в данном случае речь идет о нарушении американских санкций в отношении Ирана, которые не действуют на территории Канады, а потому и экстрадиция невозможна.

Прокуратура же утверждает, что речь идет о мошенничестве, а не о санкциях США против Ирана. Если в итоге судья встанет на сторону Мэн Ваньчжоу, то ее могут отпустить, но и в этом случае обвинение может подать апелляцию. Если же доводы защиты не убедят суд, то слушания продолжатся в июне. Во время второй фазы юристы финдиректора Huawei будут доказывать, что в отношении нее при задержании были допущены нарушения.

Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана, которых она пыталась избегать, предоставляя банкам недостоверные сведения. 11 декабря того же года суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив 47-летней Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции. По решению судьи финдиректор Huawei должна находиться под круглосуточным наблюдением, для чего она носит на ноге специальный браслет и за ней постоянно следят несколько охранников. Кроме того, ее перемещения по городу частично ограничены.

В США Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона. По этим обвинениям в США ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Теги
КанадаСШАКитайЗадержание финансового директора Huawei
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