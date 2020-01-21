Председатель ОБСЕ осмотрел отремонтированный мост в Станице Луганской в Донбассе

ВЕНА, 22 января. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама посетил Станицу Луганскую в Донбассе в ходе официального визита на Украину 20-21 января. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ОБСЕ.

Рама в ходе поездки сначала посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и членами украинского правительства. В Станице Луганской председатель ОБСЕ осмотрел отремонтированный и заново открытый мост. Кроме того, Рама заявил, что албанское председательство будет работать над улучшением безопасного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к объектам на всей территории Украины, говорится в заявлении ОБСЕ.

Мост через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская - единственный официальный пункт пропуска между Украиной и Луганской народной республикой. Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, было невозможно. Пеший переход был организован по временным деревянным лестницам и настилам. После того как 26 июня этого года состоялось разведение сил в районе Станицы Луганской, стороны конфликта в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 31 июля согласовали план ремонта сооружения. 20 ноября 2019 года мост был открыт для движения.

9 января Рама заявил постсовету ОБСЕ, что конфликт на Украине остается центральным вызовом для безопасности в Европе, и его разрешение в ближайшее время не предвидится.

Председательство в ОБСЕ с 1 января 2020 года перешло от Словакии к Албании. Председателем на очередной год становится министр иностранных дел соответствующей страны, который руководит текущей деятельностью ОБСЕ, координирует работу ее учреждений и институтов, представляет организацию, наблюдает и способствует разрешению конфликтов и кризисных ситуаций.