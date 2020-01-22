Журналисты WP: Тиллерсон уверял Трампа, что Путин признает лишь силу и правду

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Рекс Тиллерсон во время своего пребывания на посту госсекретаря США (с февраля 2017 по март 2018 года) убеждал главу Белого дома Дональда Трампа, что президент России Владимир Путин признает лишь силу и правду. Такие сведения приводятся в книге "Очень стабильный гений" корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг, которая во вторник поступила в продажу в США.

"Гидом Трампа в ведении отношений с Путиным был Рекс Тиллерсон, - утверждают авторы книги. - Среди его советников он лучше всех знал российского президента".

"Когда Тиллерсон стал госсекретарем, то старался использовать свой опыт общения с Путиным. Он объяснил Трампу желание Путина восстановить величие и авторитет России, что российский президент всегда будет стараться сохранить лицо перед своими гражданами, - говорится в книге. - Тиллерсон сказал Трампу: "Единственное, что признает Путин, - это правда и сила". Кроме того, пишут авторы, Тиллерсон также предупредил своего шефа, что, хотя решения Путина кажутся слишком быстрыми, "он играет долгую партию, думая на несколько шагов вперед".

До прихода на пост главы внешнеполитического ведомства США Тиллерсон был руководителем нефтяной компании ExxonMobil. Он является кавалером российского ордена Дружбы.