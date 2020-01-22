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Токио не исключает взаимодействия с Сеулом при патрулировании на Ближнем Востоке

Ранее Япония приняла решение направить миссию по патрулированию в Оманский залив

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Правительство Японии не исключает возможность сотрудничества с Южной Кореей в вопросах обеспечения безопасности морской навигации на Ближнем Востоке, поскольку обе страны осуществляют в этом регионе операции по патрулированию. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Япония в рамках собственной инициативы занимается сбором информации в надлежащих районах. Чрезвычайно важно при необходимости сотрудничать и поддерживать контакт со странами, разделяющими эти цели. Мы внимательно следим за усилиями южнокорейской стороны", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать возможность сотрудничества между двумя странами на Ближнем Востоке.

Япония в начале января приняла решение направить миссию по патрулированию в Оманский залив с участием двух противолодочных самолетов и одного эсминца. Южная Корея на этой неделе также расширила зону ответственности своего военно-морского подразделения у берегов Аравийского полуострова. При этом обе страны не намерены присоединяться к коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась летом прошлого года, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был арестован "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден в порт для проверки. Осенью прошлого года танкер с разрешения иранских властей покинул территориальные воды ИРИ. Госдепартамент США объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Великобритания.

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ЯпонияРеспублика Корея
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