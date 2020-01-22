В Молдавии заявили, что не выдадут Украине осужденного бизнесмена Платона

КИШИНЕВ, 22 января. /ТАСС/. Молдавия не выдаст Украине бизнесмена Вячеслава Платона, осужденного два года назад к 25 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Об этом заявил министр юстиции республики Фадей Нагачевский, комментируя запрос, который направил в конце прошлого года в Кишинев генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Невозможно сначала экстрадировать, а затем просить аннулировать экстрадицию, учитывая, что человека осудили на территории Молдавии и он должен отбывать наказание в республике, являясь ее гражданином", - цитирует в среду Нагачевского молдавский телеканал ТВ-8.

Платон был приговорен молдавским судом по обвинению в создании преступного сообщества и отмывании денег, а также по делу о попытке коррумпировать правоохранителей. Бизнесмена экстрадировали в Молдавию в августе 2016 года с территории Украины, где тот проживал по украинскому паспорту на другое имя. Его задержали спустя несколько часов после объявления в международный розыск и доставили в Кишинев на частном самолете.

Платон утверждает, что лайнер отправил бывший партнер по бизнесу, экс-лидер Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк. По его словам, такая оперативность в экстрадиции связана с тем, что молдавскому олигарху оказал услугу его другой партнер по бизнесу - бывший президент Украины Петр Порошенко. В декабре прошлого года генпрокурор Рябошапка обратился к властям Молдавии с просьбой вернуть Платона на Украину для дальнейшего осуществления экстрадиционной процедуры. В нем отмечается, что основанием для обращения послужил факт отмены постановления Генеральной прокуратуры Украины, по которому ведомство дало согласие на выдачу бизнесмена Молдавии.

Тверской суд Москвы в августе выдал санкцию на заочный арест Платона - фигуранта возбужденного в РФ уголовного дела об организации преступного сообщества в отношении Плахотнюка. Ранее МВД РФ обвинило Плахотнюка и Платона в организации так называемой молдавской схемы, по которой из России было выведено более 37 млрд рублей. Плахотнюк арестован заочно Тверским судом Москвы в рамках этого же уголовного дела. Однако после произошедшей в июне прошлого года смены власти в Молдавии олигарх бежал из страны. Молдавские власти объявили его в международный розыск, а США включили в санкционный список.