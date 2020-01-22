СМИ: турецкая артиллерия обстреляла шесть населенных пунктов близ сирийского Африна

ТАСС, 22 января. Турецкие силы подвергли массированному обстрелу шесть населенных пунктов близ приграничного сирийского города Африна. Об этом в среду сообщил телеканал Al Arabiya.

По имеющейся информации, "турецкая артиллерия обстреляла шесть деревень в районе Африна". Отмечается, что при обстреле турецкие силы использовали тяжелые орудия.

О последствиях атаки в районе Африна не сообщается.

ВС Турции весной прошлого года провели операцию "Оливковая ветвь" в сирийском регионе Африн в 65 км от Алеппо против вооруженных формирований "Сил народной самообороны" (СНС), основу которых составляют курдские отряды. В октябре турецкие силы приступили к проведению еще одной трансграничной операции - "Источник мира" - к востоку от реки Евфрат.