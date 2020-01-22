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Порошенко назвал дела против него сугубо политическими, но пообещал явиться на допрос

Бывший глава Украины сообщил, что специально отменил поездку в Швейцарию, чтобы попасть на допрос в ГБР

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Пятый президент Украины Петр Порошенко считает все уголовные дела, в которых он фигурирует, политическими однако планирует явиться на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) 24 января. Об этом в среду он заявил журналистам.

"Я приду и дам необходимые показания в деле о подписании минских соглашений. Все дела: моряки (дело о переходе украинских кораблей через Керченский пролив - прим. ТАСС), минские соглашения, национализация Приватбанка, приказ о контрнаступлении, судебная реформа, все дела - сугубо политические", - заявил Порошенко в опубликованном в сети Facebook видео.

Он добавил, что специально отменил поездку в Швейцарию, чтобы попасть на допрос в ГБР. "Все это делается только для того, чтобы не дать возможность мне защищать интересы Украины, в том числе за ее границами. Они узнали, когда у меня запланированы международные встречи, и специально поставили именно в этот день", - считает Порошенко.

Политик также прокомментировал свою неявку на допрос 21 января. По его словам, он "не должен был приходить". В то же время в ГБР заявили, что Порошенко получил повестку на 21 января и не явился на допрос без уважительной причины, после чего следователи начали подготовку материалов для принудительного привода экс-президента.

Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах, которые находятся на разных этапах расследования. Его обвиняют по статьям о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также против него расследуют дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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