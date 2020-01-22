Замглавы комитета Рады считает, что премьер Гончарук будет уволен в начале февраля

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук будет уволен с занимаемой должности "в первых числах февраля", после отчета правительства. Об этом заявил в среду член пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде, замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский.

"Прямо сейчас идет размещение еврооблигаций Украины на €1,5 млрд, - сообщил депутат в Facebook. - Это размещение бы не удалось, если бы президент уволил премьер-министра Гончарука. Завершение сделки и перечисление средств в Минфин ожидается на конец января". "В первых числах февраля, после отчета, Гончарук будет уволен", - утверждает Дубинский.

В минувшую пятницу, 17 января, Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и направил его главе государства. Премьер решил пойти на это после "кассетного скандала" - публикации записей, на которых якобы глава правительства нелицеприятно отзывается о президенте. На этих записях человек, чей голос приписывают Гончаруку, называет себя самого и президента Зеленского "профанами" в экономике.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался удовлетворить заявление премьера об отставке. Вместо этого правительству было поручено решить ряд задач и подготовить до 4 февраля отчет о работе для предоставления его депутатам Верховной рады.