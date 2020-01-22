Китай выразил протест из-за попыток США подключить его к переговорам по СНВ

ТАСС, 22 января. МИД КНР выразил протест в связи с неоднократными попытками Вашингтона подключить Китай к переговорам по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) между США и Россией.

"Китай не намерен участвовать в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружением, - заявил в среду на брифинге представитель МИД КНР Гэн Шуан. - Вашингтон неоднократно пытается ввязать в этот дело Китай, тем самым пытаясь избежать и переложить свою ответственность за ядерное разоружение".

21 января постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд призвал Пекин участвовать в трехсторонних переговорах с Россией по стратегическим ядерным вооружениям из-за растущего ядерного потенциала КНР. Он высказал предположение, что ядерные запасы Китая якобы удвоятся в течение следующих двадцати лет.

17 января заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Вашингтон считает необходимым подключить к переговорам Китай в вопросе продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений .