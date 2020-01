Сенатор Уоррен запросила у банков США оценку последствий климатических изменений

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, запросила у восьми крупнейших банков США оценку последствий для экономики глобальных климатических изменений.

"Для защиты себя и экономики в целом от катастроф, вызванных климатическими изменениями, финансовые институты должны действовать без промедления в оценке таких рисков, - привело в среду информационное агентство Reuters выдержку из письма, направленного сенатором руководителями крупнейших американских банков. - Я обращаюсь с просьбой предоставить дополнительную информацию о рисках, связанных с кризисными климатическими изменениями, для сферы финансов и для деятельности ваших компаний, а также о шагах, которые вы предпринимаете для снижения этих рисков".

Письмо сенатора Уоррен, по данным агентства, направлено руководству Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, State Street и Wells Fargo.

В прошлом году, напомнило агентство Reuters, сенатор Уоррен стала одним из инициаторов законопроекта, предусматривающего проведение Федеральной резервной системой США стресс-тестов банков в связи с теми рисками для финансовой системы, которые возникают в результате глобальных климатических изменений.

Согласно опубликованным в среду результатам опроса, проведенного телекомпанией CNN, сенатора Элизабет Уоррен поддерживают 14% потенциальных избирателей-демократов. Она уступает по популярности сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, которого поддерживают 27% опрошенных и экс-вице-президенту США Джозефу Байдену с 24% поддержки. В опросе, проведенном 16-19 января, участвовали 1156 человек, степень погрешности результатов оценивается в плюс-минус 3,4%.