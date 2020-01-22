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Зеленский на форуме в Давосе вновь обвинил Россию в аннексии территорий

Украинский лидер заявил, что в его стране "шестой год идет война"

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в среду, выступая на Всемирном экономическом форму в Давосе, вновь обвинил Россию в захвате территорий.

"Шестой год в моей стране идет война, шестой год как Россия аннексировала у нас часть территорий. Вот такая у нас с вами новая нормальность", - заявил он.

Кроме того, Зеленский назвал ситуацию с глобальной архитектурой безопасности уязвимой. "Мир нуждается в переосмыслении права. Я не зря на экономическом форуме уделяю сейчас так много внимания вопросу безопасности, это очень важно для развертывания украинской экономики", - заключил он.

Власти Крыма и Севастополя после госпереворота на Украине в феврале 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир АлександровичЭкономический форум в Давосе – 2020
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