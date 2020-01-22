Премьер Грузии и президент Азербайджана обсудили в Давосе энергетические проекты

ДАВОС, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых обсуждались энергетические проекты. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

"На встрече речь зашла о стратегическом партнерстве между Грузией и Азербайджаном, а также о транспортно-энергетических проектах, которые осуществляют обе страны вместе", - сказано в сообщении.

Гахария встречался с Алиевым в октябре 2019 года. Более частые встречи в последнее время говорят о динамике высокого уровня в отношениях между странами. Стороны договорились и впредь продолжать интенсивные переговоры, добавили администрации правительства Грузии.

Грузию и Азербайджан связывают железная дорога Баку - Тбилиси - Карс и трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан.