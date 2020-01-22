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Начало процедуры импичмента Трампа

Помпео готов при необходимости дать показания в рамках импичмента

Ранее американский Сенат одобрил резолюцию, которая позволит верхней палате Конгресса провести процедуру импичмента в ускоренном режиме

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду, что по-прежнему готов дать показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента в отношении действующего главы Белого дома Дональда Трампа, если будет вызван на слушания в Сенат. Соответствующие высказывания были сделаны Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом. Высказывания главы ведомства приводит пресс-служба Госдепартамента.

"Если законом потребуется, чтобы я дал показания, то, как говорил раньше, буду счастлив это сделать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В ночь на среду Сенат одобрил резолюцию, которая позволит верхней палате Конгресса провести процедуру импичмента в ускоренном режиме. У юристов, которые защищают Трампа, и у выбранных демократами в Палате представителей обвинителей будет по 24 часа в течение трех рабочих дней на предоставление своих аргументов. Затем 16 часов отводится в целом на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов. Этот процесс не ограничен количеством рабочих дней.

После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых - определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы. Если свидетели не будут вызваны, Сенат проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

В сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
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