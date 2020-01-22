Изабель душ Сантуш подозревается в растрате средств нефтяной компании

ПРЕТОРИЯ, 22 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Анголы Хелдер Питра Грос заявил, что Изабель душ Сантуш - дочь бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша - имеет статус подозреваемой в растрате средств государственной нефтяной компании Sonagol. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Изабель душ Сантуш также подозревается в неумелом управлении компанией Sonagol, отметил в ходе состоявшейся в Луанде пресс-конференции Генпрокурор Анголы.

Старшая дочь бывшего ангольского президента стала в июне 2016 года главой крупнейшей нефтяной компании страны Sonangol, однако была снята с этой должности в ноябре 2017 года новым президентом страны Жоау Лоуренсу. После этого Изабель душ Сантуш немедленно покинула Анголу и пока туда не возвращалась.

В минувшем декабре решением суда провинции Луанда активы компаний и личные счета Изабель душ Сантуш и ее супруга - конголезского бизнесмена Синдика Доколо - были арестованы. По словам Генпрокуратуры Анголы, в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш государство потеряло $1,36 млрд. Выступая 20 января в Луанде, Генпрокурор Хелдер Питра Грос заявил, что ангольское правосудие намерено "использовать любые средства" для того, чтобы добиться возвращения в страну обвиняемой в присвоении государственных средств Изабель душ Сантуш.

В свою очередь Изабель душ Сантуш подчеркивает, что всегда работа в рамках закона и все деловые операции ее компаний были одобрены юристами, аудиторами и регулирующими органами. В интервью португальскому телеканалу РТР находящаяся в Лондоне Изабель душ Сантуш 16 января заявила, что выдвинутые против нее обвинения являются не только атакой на всю семью душ Сантуш, но и частью кампании против будущих кандидатов на президентский пост. "Речь идет о борьбе за власть", - подчеркнула она.

Сейчас в Луанде проходит очный суд и над сыном бывшего президента Жозе Филумену душ Сантушем. Он обвиняется в том, что, находясь на посту главы Фонда суверенного благосостояния Анголы, похитил $1,5 млрд, а также незаконно вывез из страны $500 млн. Сам экс-президент Жозе Эдуарду душ Сантуш, который занимал пост президента Анголы с 1979 по 2017 год, выехал из страны для прохождения курса лечения в Западной Европе.