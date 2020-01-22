Помпео обусловил разрешение гуманитарного кризиса в Венесуэле проведением выборов

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают проведение свободных и демократических выборов предпосылкой для урегулирования гуманитарного кризиса в Венесуэле. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду в эфире телеканала Bloomberg.

Помпео подтвердил, что во время поездки в Колумбию встретился с лидером венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который планировал ехать в швейцарский Давос, чтобы пообщаться с руководителями стран Европы. Госсекретарь США выразил надежду на то, что лидеры европейских государств по итогам общения с Гуайдо "признают стоящей задачу на восстановление демократии", поставленную Соединенным Штатами.

"США хотят сделать все возможное, чтобы урегулировать гуманитарный кризис в Венесуэле таким путем, который возможен лишь при проведении свободных, честных и демократических выборов. Они призваны определить лидера страны, избранного народом", - продолжал Помпео.

Госсекретарь США также назвал чрезмерным масштаб присутствия членов ливанской шиитской партии "Хезболлах" на территории Венесуэлы. "Мы намеренно называем Иран крупнейшим в мире спонсором терроризма. Крупнейшим в мире, она [партия] не является феноменом лишь Ближнего Востока", - утверждал Помпео. Помпео в прошлом году обвинил иранские власти в оказании влияния на жителей Венесуэлы и других стран Южной Америки. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ заявил, что страна не поддерживает никаких отношений с шиитским движением "Хезболлах".

Отряды "Хезболлах" с 2012 года сражаются в Сирии на стороне правительственных войск. Партия, которая представлена в парламенте Ливана 12 депутатами, признана террористической организацией в США, Израиле и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Вашингтон, Тель-Авив и арабские нефтедобывающие монархии считают "Хезболлах" орудием иранского вмешательства на Ближнем Востоке. В странах Евросоюза террористическим признается военизированное крыло шиитской партии, а с ее политическими структурами разрешается вступать в контакты.