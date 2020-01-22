Салех призвал Ирак и Иран сохранять хорошие отношения

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Ирак и Иран в прошлом много воевали и впредь должны сохранять хорошие отношения. Об этом заявил в среду президент Ирака Бархам Салех, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его речь транслировалась на сайте мероприятия.

"Ирак и Иран - соседи. И ни одни иракец не хочет возвращаться в состояние конфликта или войны с Ираном. Мы раньше слишком много воевали", - отметил Салех, отвечая на вопрос о вероятности резкого роста иранского влияния в Ираке после возможного ухода оттуда иностранных войск, включая американских.

"Ирак и Иран должны сохранять хорошие отношения, которые одинаково устраивают обе страны", - подчеркнул он.

"Любая попытка подорвать иракский суверенитет не работает. Иракцы - гордая нация. Ирак не принимает ничего, что может приуменьшить полную независимость и полный суверенитет. Иракцы хотят иметь хорошие отношения с иранцами и не хотят возвращаться в состояние конфликта с Ираном", - заявил Салех.

По его словам, командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, убитый 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, был "иконой для Ирана и системы иранской национальной безопасности". "Касем Сулеймани вел войну в том числе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) вместе с иракскими силами на территории Ирака", - добавил президент.

"Иран - крупный геополитический игрок и важная страна в своем регионе. Иран - наш сосед, и мы должны быть в диалоге. Другого выбора нет", - подытожил Салех.