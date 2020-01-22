Помпео признал разницу в подходах США и Европы к ядерной проблеме Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Подходы Соединенных Штатов и их европейских партнеров к устранению угрозы получения Ираном ядерного оружия все еще различаются. Это госсекретарь США Майкл Помпео признал в среду в эфире телеканала агентства деловых новостей Bloomberg.

"И они (европейцы), и мы (США) говорим ясно. У нас различные взгляды на то, как правильно обеспечить, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия, а его ракетная программа была остановлена", - сказал Помпео. "Они (европейцы) никогда не отмахивались от единой (с США) цели. Они лишь иначе видят то, каким образом следует приступать (к достижению этой цели)", - добавил он.

Помпео не ответил прямо на вопрос, каким образом США рассчитывают работать с Тегераном в ООН, если Европа направит дело о нарушении Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Совет Безопасности Объединенных Наций. "Иранский народ, в конце концов, обретет то, что он заслужил сполна: смену режима на такой, который будет вести себя в соответствии с ценностями своего народа", - выразил надежду госсекретарь.

14 января главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД по иранской ядерной программе. Основанием для этого, по мнению европейцев, является невыполнение Ираном своих обязательств. Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф в понедельник предупредил, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если Европа направит дело о нарушении Ираном условий СВПД в Совет Безопасности ООН. Выход Ирана из ДНЯО будет фактически означать конец действия ядерной сделки.

Будущее сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Тегерана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении этого процесса.