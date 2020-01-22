СМИ: обвинение настаивает, что финдиректора Huawei нужно экстрадировать в США

ОТТАВА, 23 января. /ТАСС/. Сторона обвинения настаивает на том, что финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу следует экстрадировать из Канады в США в связи с мошенничеством. Соответствующие доводы представители канадской прокуратуры заявили в среду в Верховном суде провинции Британская Колумбия в Ванкувере, передает телеканал CTV.

По словам корреспондента телеканала, работавшего в зале суда, обвинение считает, что Мэн Ваньчжоу в 2013 году сознательно солгала представителям британского банка HSBC об отсутствии связей Huawei с гонконгской компанией Skycom, которая в нарушение американских санкций поставляла продукцию Huawei в Иран. Тем самым, полагают они, она нанесла кредитному учреждению "значительный репутационный ущерб". "Совершенно ясно, что это дело о мошенничестве, а не о нарушении американских санкций", - сказал представитель прокуратуры. После этого судья объявил о продолжении слушаний в четверг.

Первая часть слушаний об экстрадиции Мэн Ваньчжоу началась в понедельник и должна продлиться до 24 января. В течение первых двух дней суд заслушал доводы защиты, которая требует соблюдения принципа так называемой двойной наказуемости в договоре об экстрадиции между США и Канадой. Согласно ему, для экстрадиции Мэн Ваньчжоу нужно, чтобы вменяемое ей правонарушение считалось преступлением и в Канаде. Юристы настаивают, что в этом случае речь идет только о нарушении американских санкций в отношении Ирана, а не о мошенничестве, на чем настаивает обвинение, поэтому и экстрадиция невозможна.

Если в итоге первой фазы слушаний судья встанет на сторону Мэн Ваньчжоу, то ее могут отпустить, но и в этом случае обвинение может подать апелляцию. Если же доводы защиты не убедят суд, то слушания продолжатся в июне. Во время второй фазы юристы финдиректора Huawei будут доказывать, что в отношении нее при задержании были допущены нарушения.

Задержание финдиректора

Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана, которых она пыталась избегать, предоставляя банкам недостоверные сведения. 11 декабря того же года суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив 47-летней Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции. По решению судьи финдиректор Huawei должна находиться под круглосуточным наблюдением, для чего она носит на ноге специальный браслет и за ней постоянно следят несколько охранников. Кроме того, ее перемещения по городу частично ограничены.

В США Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона. По этим обвинениям в США ей грозит до 20 лет тюрьмы.